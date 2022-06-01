Командующего России в войне против Украины не видели уже две недели, – СМИ

Главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова не видели уже две недели. Поэтому, вероятно, его уже могли уволить с должности.

Россия вероятно снова сменила руководство армии

Александр Дворник назначил Путин в апреле. Тогда многие расценили это как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

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По словам американских официальных источников, вскоре после своего назначения генерал Дворников попытался вынудить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки.

Но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, продолжает ли он руководить военными действиями.

пишет для этого издание.

Также издание пишет о том, что российские военные, разбитые и деморализованные после 3 месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, заставившие их отказаться от стремления захватить всю страну.

Деморализация русской армии только растет

Представитель Пентагона сказал, что "медленный и постепенный" темп российских войск истощает их и что общая боевая мощь их вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%.

С начала войны Россия потеряла 1000 танков, заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона.

Российские пилоты, как отмечается, также продолжают демонстрировать то же поведение "избегания риска", что и в первые недели войны: они пересекают границу, чтобы нанести удары, а затем быстро возвращаются на российскую территорию, вместо того чтобы оставаться в украинском воздушном пространстве и перекрыть доступ своим противникам.

Потери россиян колоссальные

Российская армия потеряла по меньшей мере 208 самолетов, 175 вертолетов, 518 БпЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, 13 судов, 2 290 автомобилей и автоцистерн, а также 49 единиц специальной техники.

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, ряды "двухсотых " пополнил подполковник Заур Димаев.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла несколько десятков тысяч своих военных. По состоянию на 1 июня в ряды "двухсотых" присоединились 30 700 военных.

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