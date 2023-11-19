НАБУ и САП сообщили, что продолжаются первоочередные следственные действия. Детали будут обнародованы позднее.

Смотрите также Винницкий областной военкомат получил нового главу, это боевой офицер: кто возглавил ТЦК

Что известно о взятке

Гражданин предложил командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" 200 тысяч гривен взятки.

Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне,

– объяснили в САП.

Но командующий написал заявление, что ему предлагали неправомерную выгоду, и способствовал разоблачению преступления. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Командующему ОСГВ "Одесса" пытались дать взятку / Фото САП и НАБУ

Детективы НАБУ совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили злоумышленника. Его действия предварительно квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Наказание в соответствии с этой статьей – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители задерживают взяточников

Ранее на взятке разоблачили чиновника Государственной таможенной службы – он спрятал деньги в стакан из-под кофе. За скромную сумму в две тысячи долларов чиновник обещал помочь гражданину Грузии перевезти в Украину незадекларированные средства.