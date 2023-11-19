НАБУ та САП повідомили, що тривають першочергові слідчі дії. Деталі оприлюднять згодом.

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Що відомо про хабар Москальову

Громадянин запропонував командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуарду Москальову 200 тисяч гривень хабаря.

Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні,

– пояснили у САП.

Але Москальов написав заяву про те, що йому пропонували неправомірну вигоду, і сприяв викриттю злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Командувачу ОСУВ "Одеса" Москальову намагалися дати хабаря / Фото САП і НАБУ

Детективи НАБУ спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили зловмисника. Його дії попередньо кваліфікували як пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Покарання відповідно до цієї статті – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці затримують хабарників

Раніше на хабарі викрили посадовця Державної митної служби – він сховав гроші у стакан з-під кави. За скромну суму в дві тисячі доларів чиновник обіцяв посприяти громадянину Грузії перевезти в Україну незадекларовані кошти.