НАБУ та САП повідомили, що тривають першочергові слідчі дії. Деталі оприлюднять згодом.
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Що відомо про хабар Москальову
Громадянин запропонував командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуарду Москальову 200 тисяч гривень хабаря.
Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні,
– пояснили у САП.
Але Москальов написав заяву про те, що йому пропонували неправомірну вигоду, і сприяв викриттю злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Командувачу ОСУВ "Одеса" Москальову намагалися дати хабаря / Фото САП і НАБУ
Детективи НАБУ спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили зловмисника. Його дії попередньо кваліфікували як пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Покарання відповідно до цієї статті – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Правоохоронці затримують хабарників
Раніше на хабарі викрили посадовця Державної митної служби – він сховав гроші у стакан з-під кави. За скромну суму в дві тисячі доларів чиновник обіцяв посприяти громадянину Грузії перевезти в Україну незадекларовані кошти.