Вінницький обласний ТЦК і СП тепер має нового очільника. Це полковник Сергій Марценюк.

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Що відомо про Сергія Марценюка, нового главу Вінницького ТЦК

Чоловік є бойовим офіцером і кавалером ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів. Сам Марценюк із Вінниччини, учився в Сумському військовому інституті ракетних військ та артилерії.

Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. З 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення АТО/ООС, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся до виконання бойових завдань, наполегливо знищував ворога,

– так позитивно характеризує його відомство.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Марценюк очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ". Під його керівництвом бригаду нагородили почесною відзнакою "За мужність та відвагу" – однією із перших серед артилерійських бригад.

Чому Марценюка призначили головою Вінницького ТЦК

У полковника загострилися бойові поранення, тож потрібно було змінити профіль діяльності. У ТЦК переконані, що він досвідчений і добре розуміється на потребах війська. Оскілька Сергій Марценюк готовий продовжувати службу і хоче долучитися до загальної справи здобуття перемоги над Росією, його призначили начальником ТЦК та СП Вінницької області.

Хто раніше очолював Вінницький ТЦК

Колишній очільник вінницького військкомату безкоштовно отримав квартиру, яка коштувала понад мільйон і до того ж призначалася військовому, котрий перебував на фронті. Справу має розглянути Вищий антикорупційний суд.