Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань, передає 24 Канал. Цю квартиру мав отримати інший військовий.

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Справа військкома

Влітку 2022 року працівники ДБР з'ясували, що керівник Вінницького військкомату безоплатно і без жодних правових підстав отримав квартиру у місті Вінниця. Вона була оформлена на батька посадовця. Вартість нерухомості оцінюється у 1,2 мільйони гривень. Ба більше – це помешкання мав отримати інший військовий, який на той час перебував на фронті.

"Вищий антикорупційний суд розгляне заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активи керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнення їх у дохід держави", – мовиться у повідомленні Бюро.

Фото: ДБР

Представники ДБР передали матеріали до САП щодо "необґрунтованості набуття цієї квартири" військкомом. Прокуратура зібрала відповідні докази і подала заяву до суду.

Раніше, у лютому 2023 року, представники ДБР викрили учасників схеми, які видавали підробленні документи для ухилення від військової служби у Вінницькому ТЦК. Зловмисники систематично отримували гроші від ухилянтів у розмірі від 3 до 6 тисяч доларів в залежності від обсягу роботи.

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