Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов, інформує 24 Канал. Підозру начальнику ТЦК довелося вручати у лікарні.

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Попався на хабарі

Свої "послуги" військком оцінював у 6500 доларів. Разом з начальником ВЛК він робив непридатними до служби військовозобов’язаних чоловіків.

"Вони продавали чоловікам документи про те, що ті нібито пройшли ВЛК та мають відмітку про непридатність. Також оформлювали всі необхідні папери для виїзду за кордон", – написав у своєму повідомлені Болвінов.

На Харківщині затримали начальника районного ТЦК / Фото: Сергій Болвінов

Ба більше – на "клієнтів" горе-підприємці не чекали. До своєї схеми вони залучали третіх осіб, які розшукували потенційних втікачів та симулянтів. Ще в травні правоохоронцям вдалося затримати "на гарячому" такого посередника.

Слідство має всю інформацію про те, як розподілялся гроші – після отримання їх ділили між членами військово-лікарської комісії, керівництвом ТЦК, свій відсоток забирали й посередники,

– зазначив начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області.

Під час обшуку ТЦК, військком ховався у підвалі, де його і знайшли. В рюкзаку полковника виявили "дублікати" печаток, які він використовував для документів ухилянтів.

Печатки, які виявили під час обшуку / Фото: Сергій Болвінов

Підозру начальнику ТЦК вручали у лікарні, оскільки той поскаржився на проблеми із серцем. Він перебуває у стаціонарі. Далі правоохоронці обиратимуть йому та голові ВЛК, який теж у статусі підозрюваного, запобіжний захід.

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