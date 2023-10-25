Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует 24 Канал. Подозрение начальнику ТЦК пришлось вручать в больнице.
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Попался на взятке
Свои "услуги" военком оценивал в 6500 долларов. Вместе с начальником ВЛК он делал непригодными для службы военнообязанных мужчин.
"Они продавали мужчинам документы о том, что те якобы прошли ВЛК и имеют отметку о непригодности. Также оформляли все необходимые бумаги для выезда за границу", – написал в своем сообщении Болвинов.
На Харьковщине задержан начальник районного ТЦК / Фото: Сергей Болвинов
Более того – "клиентов" горе-предприниматели не ждали. В свою схему они привлекали третьих лиц, которые разыскивали потенциальных беглецов и симулянтов. Еще в мае правоохранителям удалось задержать "на горячем" такого посредника.
Следствие располагает всей информацией о том, как распределялись деньги – после получения их делили между членами военно-врачебной комиссии, руководством ТЦК, свой процент забирали и посредники,
– отметил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области.
Во время обыска ТЦК, военком прятался в подвале, где его и нашли. В рюкзаке полковника обнаружили "дубликаты" печатей, которые он использовал для документов уклонистов.
Печати, обнаруженные во время обыска / Фото: Сергей Болвинов
Подозрение начальнику ТЦК вручали в больнице, поскольку тот пожаловался на проблемы с сердцем. Он находится в стационаре. Далее правоохранители будут выбирать ему и председателю ВЛК, который тоже в статусе подозреваемого, меру пресечения.
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