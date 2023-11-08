Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований, передает 24 Канал. Эту квартиру должен был получить другой военный.
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Дело военкома
Летом 2022 года работники ГБР выяснили, что руководитель Винницкого военкомата бесплатно и без правовых оснований получил квартиру в городе Винница. Она была оформлена на его отца. Стоимость недвижимости оценивается в 1,2 миллиона гривен. Более того, это жилье должен был получить другой военный, который в то время находился на фронте.
"Высший антикоррупционный суд рассмотрит заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов руководителя Винницкого ГТЦК и СП и взыскании их в доход государства", – говорится в сообщении Бюро.
Фото: ГБР
Представители ГБР передали материалы в САП по "необоснованности приобретения этой квартиры" военкомом. Прокуратура собрала соответствующие доказательства и подала заявление в суд.
Ранее, в феврале 2023 года, представители ГБР разоблачили участников схемы, выдававших поддельные документы для уклонения от военной службы в Винницком ТЦК. Злоумышленники систематически получали деньги от уклонистов в размере от 3 до 6 тысяч долларов в зависимости от объема работы.
Дела военкомов: последние новости
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