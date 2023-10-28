Відповідне рішення ухвалила Вінницька міська рада на засіданні сесії. Мораторій розповсюджується на територію Вінницької громади.

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Заборона поширюється на використання російськомовних культурних продуктів на вулицях та громадському просторі міста. У міськраді також наголосили, що важливе рішення ухвалили у символічний день – День української писемності та мови.

Символічно, що це рішення сесія прийняла 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення,

– заявив міський голова Вінниці.

Дискусії щодо мови на фронті

Чимало дискусій у мережі виникає через спілкування українських захисників російською мовою. Так, військовослужбовиця і поетеса Ярина Чорногуз заявила, що бійці на фронті можуть спілкуватися тією мовою, якою хочуть. Вона наголосила, що дуже безглуздо звинувачувати захисників у тому, що вони розмовляють російською. Ярина підкреслила, що на передовій воїни не вирішують мовне питання, а боронять країну від ворога.

"Це – дуже безвідповідально так казати. Тому що військові, які прийшли воювати за Україну, можуть розмовляти якою захочуть мовою. Там рахувати, хто якою мовою говорить, – взагалі некоректно. Серед військових – дуже багато україномовних. Багато таких, які хочуть, аби їхні діти виростали україномовними. Але коли ми вже туди прийшли, мова ролі великої не грає. Сьогодні ти є, завтра тебе немає", – висловила свою думку Ярина Чорногуз.

Військовий Павло Вишебаба наголосив, що спекулювання щодо російської мови на фронті недоречні. Він заявив, що бійцям головне ефективно виконувати завдання, а не розв'язувати проблеми з мовою.

"Військовослужбовці насамперед мають ефективно виконувати свої завдання. Якщо в них проблеми з мовою чи якщо їм складно спілкуватися українською, то ніхто не буде їх за це носом тикати. Спілкуйтеся іншою мовою", – заявив військовий.