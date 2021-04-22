Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО обсудили российскую агрессию против Украины
Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО 21 апреля провели видеоконференцию относительно ситуации на временно оккупированном Донбассе и возле границ Украины. Они подчеркнули важность поддержки ВСУ.
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
Детали разговора командующих Сухопутных войск
Разговор военных состоялся на тему "Доминирование в наземной среде – генерация сплоченности, способности и потенциала".
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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский рассказал коллегам из НАТО:
- о вооруженной агрессии России против Украины,
- численности и составе российских военных группировок на временно оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от украинской границы,
- ситуации, которая происходит возле наших границ,
- прогнозируемых сценариях дальнейшего развития событий.
Сухопутные войска ВСУ находятся на высокой степени боеготовности, готовые выполнять задачи по назначению. Но мы понимаем, что имеем дело с серьезным многочисленным противником,
– отметил Сирский.
Он также поблагодарил представителей стран-партнеров за поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности.
Командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье заверил, что поддерживает Украину и она может рассчитывать на помощь.
"Это наша возможность и действительно наша обязанность обеспечить поддержку сухопутной составляющей. Это посылает мощный месседж, когда командиры корпусов НАТО говорят в один голос", – подчеркнул Клутье.
Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала
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