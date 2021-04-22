Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО 21 апреля провели видеоконференцию относительно ситуации на временно оккупированном Донбассе и возле границ Украины. Они подчеркнули важность поддержки ВСУ.

Детали разговора командующих Сухопутных войск

Разговор военных состоялся на тему "Доминирование в наземной среде – генерация сплоченности, способности и потенциала".

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский рассказал коллегам из НАТО:

о вооруженной агрессии России против Украины,

численности и составе российских военных группировок на временно оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от украинской границы,

ситуации, которая происходит возле наших границ,

прогнозируемых сценариях дальнейшего развития событий.

Сухопутные войска ВСУ находятся на высокой степени боеготовности, готовые выполнять задачи по назначению. Но мы понимаем, что имеем дело с серьезным многочисленным противником,

– отметил Сирский.

Он также поблагодарил представителей стран-партнеров за поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности.

Командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье заверил, что поддерживает Украину и она может рассчитывать на помощь.

"Это наша возможность и действительно наша обязанность обеспечить поддержку сухопутной составляющей. Это посылает мощный месседж, когда командиры корпусов НАТО говорят в один голос", – подчеркнул Клутье.

Обратите внимание! В последние недели российские военные стягивают свои войска к границе Украины. По данным разведки, Москва может попытаться продвинуться вглубь Украины. Кроме того, ОБСЕ зафиксировала, что пророссийские боевики стягивают тяжелую технику и "Грады" на временно оккупированную Луганщину.



Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала