Украинские правоохранители установили личность российского военного руководителя, который отдал приказ обстрелять столицу крылатыми ракетами летом 2024 года. Именно его решение привело к прямому попаданию в жилой дом и гибели целых семей.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, речь идет о 55-летнем уроженце Севастополя, который в настоящее время занимает должность командующего Черноморским флотом России. Следователи выяснили, что 8 июля 2024 года этот вице-адмирал отдал приказ выпустить по Киеву не менее 10 ракет морского базирования типа "Калибр".

Трагические последствия атаки

Пуски осуществлялись с подводных и надводных кораблей, дежуривших в акватории Черного моря. Одна из этих ракет, точность которой составляет до 20 метров, попала в пятиэтажный дом на улице Сальского в Шевченковском районе столицы. Удар полностью разрушил четвертый подъезд дома.

В СБУ уточнили, что речь идет об адмирале Сергее Пинчуке. Именно он отдал приказ нанести удар по многоэтажному дому в столице.

Жертвами этого военного преступления стали 13 жителей многоэтажного дома. Среди погибших оказались пятеро детей: 17-летняя девушка, а также две пары братьев и сестер в возрасте от 8 до 14 лет.

В прокуратуре подчеркивают, что российский командир прекрасно осознавал гражданский статус объекта, который по международному праву не мог быть законной целью.

В настоящее время действия Сергея Пинчука квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Киевская городская прокуратура и СБУ уже заочно сообщили ему о подозрении.

Наказание для российских командиров

Напомним, ранее мы писали, что украинские правоохранители были установлены личности четырех генералов России, причастных к другому кровавому преступлению.

Они отдали приказ нанести удар баллистической ракетой "Искандер-М" по центру Кривого Рога в конце августа, в результате чего пострадали мирные жители и была разрушена городская инфраструктура.