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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Командующий Нацгвардии Николай Балан оправился от COVID-19

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Николай Балан
Николай Балан / mvs.gov.ua

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, у которого ранее подтвердили COVID-19 смог побороть болезнь. Его контрольные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты,

С 13 мая Николай Балан вернулся к работе, сообщает пресс-служба МВД.

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Генерал-лейтенант поблагодарил медиков за профессионализм и ежедневную борьбу с распространением вируса. К слову, обязанности командующего Нацгвардии в момент его болезни исполнял генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщал, что болезнь у Балана проходит почти бессимптомно. Он находился на самоизоляции, а все, кто с ним контактировал, прошли тестирование.

Справка. По состоянию на 13 мая в Нацгвардии Украины зафиксировали 28 случаев COVID-19, 9 из них выздоровели. Летальных случаев нет. Еще 147 нацгвардейцев находятся на самоизоляции.

Отметим, что 7 мая Верховная Рада приняла законопроект об усилении тестирования на COVID-19. Закон делает обязательным тестирование для:

  • медиков;
  • полицейских;
  • нацгвардейцев, которые были вовлечены в лечение больных коронавирусом. 
Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Нацгвардія Николай Балан
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