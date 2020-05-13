Командующий Нацгвардии Николай Балан оправился от COVID-19

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, у которого ранее подтвердили COVID-19 смог побороть болезнь. Его контрольные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты,

С 13 мая Николай Балан вернулся к работе, сообщает пресс-служба МВД.

Обратите внимание У нас достаточно возможностей, – Геращенко о тестировании правоохранителей

Генерал-лейтенант поблагодарил медиков за профессионализм и ежедневную борьбу с распространением вируса. К слову, обязанности командующего Нацгвардии в момент его болезни исполнял генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщал, что болезнь у Балана проходит почти бессимптомно. Он находился на самоизоляции, а все, кто с ним контактировал, прошли тестирование.

Справка. По состоянию на 13 мая в Нацгвардии Украины зафиксировали 28 случаев COVID-19, 9 из них выздоровели. Летальных случаев нет. Еще 147 нацгвардейцев находятся на самоизоляции.

Отметим, что 7 мая Верховная Рада приняла законопроект об усилении тестирования на COVID-19. Закон делает обязательным тестирование для: