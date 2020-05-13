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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Командувач Нацгвардії Микола Балан одужав від COVID-19

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Микола Балан
Микола Балан / mvs.gov.ua

Командувач Національної гвардії України Микола Балан, у якого раніше підтвердили COVID-19, зміг подолати хворобу. Його контрольні тести на коронавірус показали негативні результати,

Від 13 травня Микола Балан повернувся до роботи, повідомляє пресслужба МВС.

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Генерал-лейтенант подякував медикам за професіоналізм та щоденну боротьбу з поширенням вірусу. До слова, обов'язки командувача Нацгвардії у час його хвороби виконував генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

Раніше заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомляв, що хвороба у Балана проходить майже безсимптомно. Він перебував на самоізоляції, а усі, хто з ним контактував, пройшли тестування.

Довідка. Станом на 13 травня в Нацгвардії Україні зафіксували 28 випадків COVID-19, 9 з них одужали. Летальних випадків немає. Ще 147 нацгвардійців перебувають на самоізоляції.

Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення тестування на COVID-19. Закон робить обов'язковим тестування для:

  • медиків;
  • поліцейських;
  • нацгвардійців, які були залучені в лікуванні хворих на коронавірус.
Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Нацгвардія Микола Балан Новини України
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