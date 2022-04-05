Герои получили ранения во время обороны Киева. Сырский вручил им награды.

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После выздоровления защитники продолжат сражаться с оккупантами

Командующий обороной Киева и оперативного направления – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил в военном госпитале пехотинцев, получивших ранения во время обороны Киева и области. Он наградил раненых героев наградами от Командования Сухопутных войск.

Я хочу поблагодарить и вручить эти награды, и пожелать скорейшего выздоровления! Сегодня мы уже выгнали врага из Киевщины и наступаем дальше, по другим направлениям. Хочу пожелать нам всем встретиться в следующий раз где-нибудь в другом месте,

– отметил генерал-полковник.

Все военнослужащие сказали, что после выздоровления обязательно вернутся в строй и продолжат одерживать для Украины победу над российскими захватчиками.

Смотрите фото из военного госпиталя / Фото Генштаба ВСУ

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