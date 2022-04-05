Герої отримали поранення під час оборони Києва. Сирський вручив їм нагороди.
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Після одужання захисники продовжать боротися з окупантами
Командувач оборони Києва та оперативного напрямку – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав у військовому госпіталі піхотинців, які отримали поранення під час оборони Києва та області. Він нагородив поранених героїв відзнаками від Командування Сухопутних військ.
Я хочу Вам подякувати та вручити ці відзнаки та побажати якнайшвидшого одужання! Сьогодні ми вже вигнали ворога з Київщини та наступаємо далі, на інших напрямках. Хочу побажати нам усім зустрітись наступного разу десь в іншому місці,
– зазначив генерал-полковник.
Усі військовослужбовці сказали, що після одужання обов'язково повернуться у стрій та продовжать здобувати для України перемогу над російськими загарбниками.
Дивіться фото з військового госпіталю / Фото Генштабу ЗСУ
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