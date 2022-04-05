Агресія Росії показала всі проблеми, які вона має. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Путін програє війну, – Піонтковський
За його словами, зрозуміло, що Володимир Путін програє цю війну.
Вона безумовно призведе до розвалу Росії, оголить всі жахливі проблеми,
– наголосив Піонтковський.
Він пояснив, що з ганебної поразки глави Кремля свої висновки зокрема зробить Китай.
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