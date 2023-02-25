Об этом рассказал командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Число атак на энергообъекты может уменьшиться: Воздушные силы назвали новые цели врага

24 февраля у нас на вооружении было несколько средств для отражения атак противника. В частности, ракетный комплекс С-300.

Вообще ничего не было. Сказать слово "трудно" – ничего не сказать,

– добавил Олещук.

Он добавил, чтобы защитить все наше государство, нужно более сотни ракетно-зенитных комплексов. Олещук считает, что это задача до одного года.

оккупанты изменили тактику ракетных атак

Россия стала чаще наносить ракетные удары по Украине – паузы между атаками стали меньше. Дело в том, что враги стремятся истощить силы противовоздушной обороны.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что предыдущая тактика, когда враги использовали большое количество ракет, их не удовлетворяла. Им донимала эффективность работы нашей ПВО.

Кстати, россиянам не удалось сделать блекаут во время зимы в Украине. Поэтому они могут снизить удары по энергетическим объектам и перейти к новой стратегии, атакуя другие важные цели. Новыми целями агрессора могут стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.