Про це розповів командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До речі Число атак на енергооб'єкти може зменшитися: Повітряні сили назвали нові цілі ворога

24 лютого у нас на озброєнні було кілька засобів для відбиття атак ворога. Зокрема, ракетний комплекс С-300.

Взагалі нічого не було. Сказати слово "важко" – нічого не сказати,

– додав Олещук.

Він додав, щоб захистити всю нашу державу, потрібна понад сотня ракетно-зенітних комплексів. Олещук вважає, що це завдання до одного року.

Окупанти змінили тактику ракетних атак

Росія почала частіше завдавати ракетних ударів по Україні – паузи між атаками стали менші. Річ у тім, що вороги прагнуть виснажити сили протиповітряної оборони.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет, їх не задовольняла. Їм дошкуляла ефективність роботи нашої ППО.

До речі, росіянам не вдалось зробити блекаут під час зими в Україні. Тому вони можуть зменшити удари по енергетичних об'єктах й перейти до нової стратегії, атакуючи інші важливі цілі. Новими цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди.