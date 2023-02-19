Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
До теми Навіщо Росія запускає повітряні кулі: у Повітряних силах розкрили плани ворога
"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею й ефективність роботи нашої ППО їм дуже дошкуляла, тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування цих систем", – пояснила Гуменюк.
Пояснення Повітряних сил
Росія вранці 18 лютого завдала чергового Удару по Україні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загалом окупанти випустили 4 ракети, 2 з яких збили українські сили ППО.
За словами Ігната, росіяни останнім часом атакують і вночі. Вони не чекають, щоб підготувати значні запаси снарядів.
Ворог вочевидь нагнітає ситуацію довкола України, – сказав Юрій Ігнат.
Ракетні обстріли України: останні новини
- Обстріл Харкова 16 лютого потрапив на фото. Вадим Беліков зафіксував сліди від чотирьох російських ракет. Юрій Ігнат розповів, що це були ракети С-300.
- Росіяни 18 лютого атакували Хмельницький. Вони поранили двох людей. У Хмельницькій ОВА зазначили, що відомо про руйнування 3 навчальних закладів, приблизно 10 багатоповерхівок, низки комерційних об’єктів, магазинів, кафе та цивільного автомобіля.
- Під час атаки 18 лютого вибухи лунали у Дніпропетровщині та Херсоні.