Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею й ефективність роботи нашої ППО їм дуже дошкуляла, тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування цих систем", – пояснила Гуменюк.

Пояснення Повітряних сил

Росія вранці 18 лютого завдала чергового Удару по Україні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загалом окупанти випустили 4 ракети, 2 з яких збили українські сили ППО.

За словами Ігната, росіяни останнім часом атакують і вночі. Вони не чекають, щоб підготувати значні запаси снарядів.

Ворог вочевидь нагнітає ситуацію довкола України, – сказав Юрій Ігнат.

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