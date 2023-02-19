Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей и эффективность работы нашей ПВО им очень донимала, поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать местоположение этих систем", – объяснила Гуменюк.

Объяснение Воздушных сил

Россия утром 18 февраля нанесла очередной удар по Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в общей сложности оккупанты выпустили 4 ракеты, 2 из которых сбили украинские силы ПВО.

По словам Игната, россияне в последнее время атакуют и ночью. Они не ожидают, чтобы подготовить значительные запасы снарядов.

Враг, очевидно, нагнетает ситуацию вокруг Украины, – сказал Юрий Игнат.

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