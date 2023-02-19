Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей и эффективность работы нашей ПВО им очень донимала, поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать местоположение этих систем", – объяснила Гуменюк.
Объяснение Воздушных сил
Россия утром 18 февраля нанесла очередной удар по Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в общей сложности оккупанты выпустили 4 ракеты, 2 из которых сбили украинские силы ПВО.
По словам Игната, россияне в последнее время атакуют и ночью. Они не ожидают, чтобы подготовить значительные запасы снарядов.
Враг, очевидно, нагнетает ситуацию вокруг Украины, – сказал Юрий Игнат.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Обстрел Харькова 16 февраля попал на фото. Вадим Беликов зафиксировал следы от четырех русских ракет. Юрий Игнат рассказал, что это были ракеты С-300.
- Россияне 18 февраля атаковали Хмельницкий. Они ранили двух человек. В Хмельницкой ОВА отметили, что известно о разрушении 3 учебных заведений, около 10 многоэтажек, ряда коммерческих объектов, магазинов, кафе и гражданского автомобиля.
- Во время атаки 18 февраля взрывы раздавались в Днепропетровщине и Херсоне.