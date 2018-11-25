Командующий ВМС рассказал о ходе событий в Азовском море
Мы не нарушали никакое международное право в отношении пересечения и прохода через Керченский пролив.
Об этом сказал командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.
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По его словам, украинская сторона заранее сообщила о прохождении, но подверглась давлению со стороны кораблей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Нам потом диспетчер дал точку и ожидания относительно прохода Керченского канала, но после этого вышло сообщение Международной авиационной базы в отношении севшего на мель, вроде бы, на мель танкера в районе моста. Мы ждали, но было принято решение по уходу и выполнению задач во втором направлении,
– рассказал Воронченко
"Однако мы получили преследование наших трех единиц, двух катеров и одного буксира, который был поврежден тараном" Дон "Российской Федерации, который, фактически, замедлил движение", – добавил командующий ВМС.
Он отметил, что 10 кораблей проводили преследования, в 19:55 был открыт огонь на поражение. Связь с кораблем прервана.
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