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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Командующий ВМС рассказал о ходе событий в Азовском море

      1171 Читати новину українською

      Мы не нарушали никакое международное право в отношении пересечения и прохода через Керченский пролив.

      Об этом сказал командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

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      По его словам, украинская сторона заранее сообщила о прохождении, но подверглась давлению со стороны кораблей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

      Нам потом диспетчер дал точку и ожидания относительно прохода Керченского канала, но после этого вышло сообщение Международной авиационной базы в отношении севшего на мель, вроде бы, на мель танкера в районе моста. Мы ждали, но было принято решение по уходу и выполнению задач во втором направлении,
      – рассказал Воронченко

      "Однако мы получили преследование наших трех единиц, двух катеров и одного буксира, который был поврежден тараном" Дон "Российской Федерации, который, фактически, замедлил движение", – добавил командующий ВМС.

      Он отметил, что 10 кораблей проводили преследования, в 19:55 был открыт огонь на поражение. Связь с кораблем прервана.

      Больше – смотрите в видео.

       

       

      Теги: Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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