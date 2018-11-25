Командувач ВМС розповів про перебіг подій в Азовському морі

Ми не порушували ніяке міжнародне право стосовно перетину та проходу через Керченську протоку.

Про це сказав командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко.

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За його словами, українська сторона заздалегідь повідомила щодо проходження, але зазнала тиску з боку кораблів Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Нам потім диспетчер надав точку та очікування щодо проходу Керченського каналу, але після того вийшло повідомлення Міжнародної авіаційної бази стосовно сівшого на мілину, якбито, на мілину танкера в районі мосту. Ми чекали, але було прийнятте рішення щодо відходу і виконання завдань в другому напрямку,

– розповів Воронченко

"Проте ми отримали переслідування наших трьох одиниць, двох катерів та одного буксира, який був пошкоджений тараном "Дон" Російської Федерації, який, фактично, завільнив рух", – додав командувач ВМС.

Він наголосив, що 10 кораблів проводили переслідування, в 19:55 був відкритий вогонь на враження. Зв'язок з кораблем перерваний.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.