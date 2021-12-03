О присутствии олигарха Евгений Комаровский заявил в интервью пропагандистскому СМИ, которое связывают с пророссийским блоггером Анатолием Шарием. Однако доктор раскритиковал расследование "Украинской правды".

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Комаровский говорит, что о политике не говорили

По словам Евгения Комаровского, на дне рождения Савика Шустера с Ринатом Ахметовым никто о политике не говорил. В то же время доктор решил рассказать о тосте от олигарха на застолье.

Он (Ахметов – 24 канал) говорил очень невероятный тост за здоровье человека, который ему стоит очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает что хочет, потом на него наезжает власть, и он теряет деньги,

– заявил Комаровский.

Журналист-расследователь Михаил Ткач положительно отреагировал на слова Комаровского, несмотря на то, что тот опроверг все, что говорилось в расследовании "Украинской правды".

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