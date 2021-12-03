О присутствии олигарха Евгений Комаровский заявил в интервью пропагандистскому СМИ, которое связывают с пророссийским блоггером Анатолием Шарием. Однако доктор раскритиковал расследование "Украинской правды".
Что раньше Ахметов в Вильнюсе мог обсуждать детали государственного переворота: видео
Комаровский говорит, что о политике не говорили
По словам Евгения Комаровского, на дне рождения Савика Шустера с Ринатом Ахметовым никто о политике не говорил. В то же время доктор решил рассказать о тосте от олигарха на застолье.
Он (Ахметов – 24 канал) говорил очень невероятный тост за здоровье человека, который ему стоит очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает что хочет, потом на него наезжает власть, и он теряет деньги,
– заявил Комаровский.
Журналист-расследователь Михаил Ткач положительно отреагировал на слова Комаровского, несмотря на то, что тот опроверг все, что говорилось в расследовании "Украинской правды".
Празднование дня рождения Шустера в Вильнюсе: главное
- 22 ноября бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал в сети фото с журналистом Дмитрием Гордоном, врачом-педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, экс-премьером Владимиром Гройсманом. Снимок он подписал словами "это именно то, о чем вы подумали".
- Фотография быстро стала мемом в интернете.
- Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование, в котором говорится, что олигарх Ринат Ахметов был на праздновании и мог использовать это для переговоров о предстоящих выборах в Украине.