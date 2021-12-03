Про присутність олігарха Євген Комаровський заявив в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, яке пов'язують з проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Однак доктор розкритикував розслідування "Української правди".

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Комаровський каже, що про політику не говорили

За словами Євгена Комаровського, на дні народженні Савіка Шустера з Рінатом Ахметовим ніхто про політику не говорив. Натомість, доктор вирішив розповісти про тост від олігарха на застіллі.

Він (Ахметов – 24 канал) говорив дуже неймовірний тост за здоров'я людини, яка коштує йому дуже дорого. Тому що через те, що Савік Шустер не погоджує з ним нічого і робить що хоче, потім на нього наїжджає влада, і він втрачає гроші,

– заявив Комаровський.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач позитивно відреагував на слова Комаровського, попри те, що той заперечив все, про що йшлося в розслідуванні "Української правди".

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