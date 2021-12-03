Про присутність олігарха Євген Комаровський заявив в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, яке пов'язують з проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Однак доктор розкритикував розслідування "Української правди".
Що було раніше Ахметов у Вільнюсі міг обговорювати деталі державного перевороту: відео
Комаровський каже, що про політику не говорили
За словами Євгена Комаровського, на дні народженні Савіка Шустера з Рінатом Ахметовим ніхто про політику не говорив. Натомість, доктор вирішив розповісти про тост від олігарха на застіллі.
Він (Ахметов – 24 канал) говорив дуже неймовірний тост за здоров'я людини, яка коштує йому дуже дорого. Тому що через те, що Савік Шустер не погоджує з ним нічого і робить що хоче, потім на нього наїжджає влада, і він втрачає гроші,
– заявив Комаровський.
Журналіст-розслідувач Михайло Ткач позитивно відреагував на слова Комаровського, попри те, що той заперечив все, про що йшлося в розслідуванні "Української правди".
Святкування дня народження Шустера у Вільнюсі: головне
- 22 листопада колишній очільник МВС Арсен Аваков опублікував у мережі фото з журналістом Дмитром Гордоном, лікарем-педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, експрем'єром Володимиром Гройсманом. Знімок він підписав словами "це саме те що ви подумали".
- Світлина швидко стала мемом в інтернеті.
- Журналісти "Української правди" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що олігарх Рінат Ахметов був на святкуванні й міг використати це для переговорів щодо майбутніх виборів в Україні.