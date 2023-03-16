"Купол" в интервью говорил о наших потерях и проблемах в армии. Однако в Десантно-штурмовых войсках назвали озвученные потери "завышенными". Об этом рассказал спикер ДШВ Валентин Шевченко
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Подтвердили, что комбата назначат на должность в один из учебных центров ДШУ ВСУ. Кроме того, была проведена служебная проверка.
Почему снизили "Купола"
По словам Шевченко, офицер нарушил ряд документов по публичному общению и сведению сведений, составляющих государственную тайну.
В ВСУ введены стандарты НАТО, согласно которым разрешение на общение военнослужащего из медиа предоставляет его командир. Этого не было.
Кроме того, в ДШУ отрицали слова офицера. Подчеркнули, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных за мобилизацией, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части. По словам спикера, некоторые подчиненные "Купола" также проходили курс подготовки в Британии.
Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа,
– сказал Шевченко.
Поэтому командование решило назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШУ ВСУ.
Позиция "Купола"
Военный подтвердил, что его снизили с должности командира батальона, передает "Общественное" . В ответ он написал рапорт на увольнение.
Как отмечает "Купол", командующий ДШУ ВСУ генерал-майор Максим Миргородский объяснил понижение в должности тем, что когда офицер заявляет о плохой подготовке военных, пусть сам их готовит.
Что этому предшествовало
- Издание The Washington Post издало статью, где рассказывали о проблемах ВСУ. Утверждали якобы ситуация в украинской армии ухудшилась из-за потерь.
- Издание общалось с командиром батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Куполом". Он говорил, что трудности в бою возникают, поскольку есть много мобилизованных неопытных солдат.
- Командир говорил, что сталкивался с трудностями из-за управления подразделением, состоящего из неопытных бойцов.
- Он добавил, что Украине требуются инструкторы НАТО во всех учебных центрах. Также "Купол" отмечал, что его подразделения не хватает боеприпасов, в том числе простых минометных мин и гранат.