"Купол" в інтерв'ю говорив про наші втрати та проблеми у війську. Однак у Десантно-штурмових військах назвали озвучені втрати "завищеними". Про це розповів речник ДШВ Валентин Шевченко

До теми Треба перемогти до кінця року, – командування ЗСУ вірить в успішний контрнаступ, попри проблеми

Підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. Крім того, провели службову перевірку.

Чому понизили "Купола"

За словами Шевченка, офіцер порушив низку документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

У ЗСУ впроваджені стандарти НАТО, відповідно до яких дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надає його командир. Цього не було.



Крім того, у ДШВ заперечили слова офіцера. Наголосили, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. За словами речника, деякі підлеглі "Купола" також проходили курс підготовки у Британії.

Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу,

– сказав Шевченко.

Тому командування вирішило призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Позиція "Купола"

Військовий підтвердив, що його понизили з посади командира батальйону, передає "Громадське". У відповідь він написав рапорт на звільнення.

Як зазначає "Купол", командувач ДШВ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський пояснив пониження в посаді тим, що коли офіцер заявляє про погану підготовку військових, то нехай сам їх готує.

Що цьому передувало