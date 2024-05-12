Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в город приехало и много гражданских кадыровцев. Они очень любят развлекаться.
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"В центре Мариуполя есть такое кафе – "Гуси-лебеди". Они оттуда не вылезают. Ничего не делают, бездельничают и показывают, что они вроде бы "есть" – чтобы боялись, чтобы никто не лазил на завод. На самом деле никто их и так не боится", – сказал Андрющенко.
Оккупанты бродят по городу, устраивают скандалы и ДТП.
Фотозона для кадыровцев
На проходной металлургического комбината, который подконтролен кадыровцам, установлен баннер с фотографиями Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Дениса Пушилина. Его установили еще в начале лета 2023-го года.
Это еще период, когда Кадыров подружился с Пушилиным. Оно очень полиняло за эти годы. Агрессивное солнце, плохое качество. Даже и напечатать нормальный баннер не могут,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
Неподалеку этого баннера есть памятник погибшим ильичевцам во время Второй мировой войны. Он пробит российскими пулями и осколками от бомб. До оккупации о нем всегда заботились и он был в хорошем состоянии.
"Военная техника, военная составляющая, которая есть на комбинате Ильича, – ее там много, чтобы Кадырову можно было показать фоточки. На самом деле – "тикток-войска". У них есть такая "фортификация" как раз – снимать очень неплохо можно будет селфи и видосики, которые они так любят. Видимо, что для того и сделали", – добавил Петр Андрющенко.
Кадыровцы тем временем продолжают вывозить металлолом с комбината.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В городе вечером 9 мая было шумно. На территории бывшей кондитерской фабрики поражено месторасположение россиян. Захватчики сначала заявили, что якобы прилетела дальнобойная ракета ATACMS. Однако впоследствии изменили мнение.
- В Мариуполе оккупанты незаконно конфискуют имущество украинцев, которое уцелело. Россияне создали спецкомиссии и документ о якобы "бесхозяйственном имуществе".
- Оккупанты устроили в городе картинку "празднования" 9 мая. Там провели большой автопробег, на который завезли людей из Донецка, Новоазовска и окрестных сел.