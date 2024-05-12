Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що у місто приїхало й багато цивільних кадирівців. Вони дуже люблять розважатися.

Дивіться також Списки давно готові: Андрющенко розкрив плани Росії щодо депортації "небажаних" маріупольців

"У центрі Маріуполя є таке кафе – "Гуси-лебеді". Вони звідти не вилазять. Нічого не роблять, байдикують і показують, що вони начебто "є" – щоб боялись, щоб ніхто не лазив на завод. Насправді ніхто їх і так не боїться", – сказав Андрющенко.

Окупанти вештаються містом, влаштовують скандали та ДТП.

Фотозона для кадирівців

На прохідній металургійного комбінату, який підконтрольний кадирівцям, встановлений банер з фотографіями Владіміра Путіна, Рамзана Кадирова та Дєніса Пушиліна. Його встановили ще напочатку літа 2023-го року.

Це ще період, коли Кадиров подружився з Пушиліним. Воно дуже полиняло за ці роки. Агресивне сонце, погана якість. Навіть і надрукувати нормальний банер не можуть,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Неподалік цього банера є пам'ятка загиблим іллічівцям під час Другої світової війни. Вона пробита російськими кулями та скалками від бомб. До окупації про неї завжди дбали й вона була у гарному стані.

"Військова техніка, військова складова, яка є на комбінаті Ілліча, – її там забагато, щоб Кадирову можна було показати фоточки. Насправді – "тікток-війська". У них є така фортифікація якраз – знімати дуже непогано можна буде селфі й відосики, які вони так полюбляють. Мабуть, що для того і зробили", – додав Петро Андрющенко.

Кадирівці тим часом продовжують вивозити металолом з комбінату.

Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі