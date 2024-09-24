Издание Astra сообщает, что атака на комбинат могла быть осуществлена в ночь на 23 сентября. В результате атаки на предприятии якобы повреждена труба газоснабжения.

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Комбинат могли атаковали ракетами "Нептун"

Издание утверждает, что в ночь на 23 сентября в городе Каменск-Шахтинский, где расположен комбинат, сработала ПВО. Тогда якобы было сбито 2 ракеты неустановленного типа, впрочем, предполагают, что это были "Нептуны".

Во время падения одна из сбитых ракет могла повредить трубу газоснабжения на предприятии. Рядом также вспыхнула трава. Пострадавших якобы нет.

Комбинат "Каменский" – это одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие Каменска-Шахтинского.

О том, что там могут изготавливать топливо для ракетных двигателей известно из документов ЦРУ за 2011 год. Тогда были частично рассекречены данные по созданию в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2. Именно "Каменский" указан в документах ЦРУ, как место для производства топлива к этим ракетам. Там якобы были также размещены соответствующие испытательные установки.

К слову, этот комбинат уже был под атакой дронов в апреле 2024 года.