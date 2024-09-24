Однако есть условия, при которых оккупанты могут оправиться после ликвидации складов за полтора – два месяца. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Влияние этих атак на события на фронте

Александр Коваленко отметил, что 107 арсенал ГРАУ в Тверской области был одним из самых наполненных складов России. 30 тысяч тонн боеприпасов – это одно из крупнейших наполнений среди всех других объектов, которые схожи с этим арсеналом.

Такие склады россияне строили, чтобы стратегически накапливать боекомплект, боеприпасы и потом на направлении, на котором необходимо использовать то или иное количество, отправлять на оперативно-тактическом, затем на тактическом уровне распределения по складам и так далее. Прежде всего эти склады предназначены для накопления, а не прямого обеспечения боевых действий.

Поэтому ближайшие неделю – полторы мы будем все равно наблюдать по линии боестолкновения достаточно интенсивное использование 122-го, 82-го калибра мин и так далее. Но когда будут опустошены именно склады тактического уровня, будет потребность в логистике и снабжении со складов оперативно-тактического и стратегического уровня. Тогда начнет себя проявлять уничтожение этих арсеналов,

– пояснил военный обозреватель.

У российского командования будет необходимость переориентироваться на другие объекты, которые имеют худшую логистику или меньшее заполнение. Поэтому поставки будут ограниченными, сроки растянуты и так далее.

"Много моментов, которые будут влиять на качество обеспечения войска боеприпасами. Это примерно будет ощутимо через неделю – полторы. Но если Россия будет очень быстро переориентироваться на формирование новых арсеналов и не будет происходить новых взрывов, при этом условии они могут оправиться где-то примерно через полтора – два месяца и наладить как логистику, так и обеспечение передовых подразделений всем необходимым", – предположил Коваленко.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул, что уничтожение складов со снарядами на территории России – это огромный подрыв обороноспособности врага. Это повлияет на применение оккупантами снарядов в наступательных операциях.

Готовился ли враг к ударам

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" заметил, что по таким объектам, как арсеналы ГРАУ, не наносилось интенсивных ударов за весь период полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года. ВСУ выбрали основными объектами для уничтожения НПЗ, то россияне ориентировались на их защиту. Впоследствии это были нефтяные базы, аэродромы и другие объекты.

Среди этих различных объектов не было именно арсеналов такого уровня. Частично средства ПВО оттягивались там, где они считали, что будут наносились удары Силами обороны Украины в будущем. Это нефтяные хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные базы, авиабазы. Поэтому да, это имело свое влияние. Особенно с учетом того, что у россиян сейчас на третий год войны возникает серьезная проблема с эшелонированной ПВО,

– добавил он.