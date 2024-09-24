Однак є умови, за яких окупанти можуть оговтатись після ліквідації складів за півтора – два місяці. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Вплив цих атак на події на фронті

Олександр Коваленко зазначив, що 107 арсенал ГРАУ у Тверській області був одним з найбільш наповнених складів Росії. 30 тисяч тонн боєприпасів – це одне з найбільших наповнень серед усіх інших об'єктів, які схожі з цим арсеналом.

Такі склади росіяни будували, щоб стратегічно накопичувати боєкомплект, боєприпаси і потім на напрямку, на якому необхідно використовувати ту чи іншу кількість, відправляти на оперативно-тактичному, потім на тактичному рівні розподілення по складах і так далі. Насамперед ці склади призначені для накопичення, а не прямого забезпечення бойових дій.

Тому найближчі тиждень – півтора ми будемо все одно спостерігати по лінії боєзіткнення досить інтенсивне використання 122-го, 82-го калібру мін і так далі. Але коли будуть спустошені саме склади тактичного рівня, буде потреба в логістиці та постачанні зі складів оперативно-тактичного та стратегічного рівня. Тоді почне себе проявляти знищення цих арсеналів,

– пояснив військовий оглядач.

У російського командування буде необхідність переорієнтовуватись на інші об'єкти, які мають гіршу логістику чи менше заповнення. Тому постачання буде обмеженим, строки розтягнуті і так далі.

"Багато моментів, які будуть впливати на якість забезпечення війська боєприпасами. Це приблизно буде відчутно через тиждень – півтора. Але якщо Росія буде дуже швидко переорієнтовуватись на формування нових арсеналів і не буде відбуватися нових вибухів, за цієї умови вони можуть оговтатись десь приблизно через півтора – два місяці і налагодити як логістику, так і забезпечення передових підрозділів усім необхідним", – припустив Коваленко.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж підкреслив, що знищення складів зі снарядами на території Росії – це величезний підрив обороноздатності ворога. Це вплине на застосування окупантами снарядів у наступальних операціях.

Чи готувався ворог до ударів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зауважив, що по таких об'єктах, як арсенали ГРАУ, не завдавалось інтенсивних ударів за весь період повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2022 року. ЗСУ обрали основними об'єктами для знищення НПЗ, то росіяни орієнтувалися на їхній захист. Згодом це були нафтові бази, аеродроми та інші об’єкти.

Серед цих різних об'єктів не було саме арсеналів такого рівня. Частково засоби ППО відтягувались там, де вони вважали, що будуть завдавались удари Силами оборони України в майбутньому. Це нафтові сховища, нафтопереробні заводи, нафтові бази, авіабази. Тому так, це мало свій вплив. Особливо з урахуванням того, що у росіян зараз на третій рік війни виникає серйозна проблема з ешелонованою ППО,

– додав він.