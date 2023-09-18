Важно, что до понедельника, 18 сентября, комендантский час в Херсонской области длился 8 часов – с 21:00 до 06:00. Соответствующее решение о его продлении было принято в Совете обороны области.
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Обновление комендантского часа в Херсонской области
Собственно, теперь комендантский час будет длиться в Херсонской области с 20:00 до 06:00. Передвигаться в это время по городу и региону, находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.
На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Также меняем продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00,
– сообщал председатель ОВА Александр Прокудин еще 14 сентября.
Кроме того, тогда он констатировал, что идет работа над невозможностью энергетического коллапса в области. Вместе с тем, Херсон и регион готовятся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время осенне-зимнего периода.
Сколько длится комендантский час в других регионах
- город Киев и область – с 00:00 до 5:00;
- Винницкая область – с 00:00 до 5:00;
- Волынская область – с 00:00 до 5:00;
- Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых районов);
- Донецкая область – с 21:00 до 5:00;
- Житомирская область – с 00:00 до 5:00;
- Запорожская область – с 23:00 до 5:00;
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00;
- Кировоградская область – с 00:00 до 4:00;
- Луганская область – с 21:00 до 5:00;
- Львовская область – с 00:00 до 5:00;
- Николаевская область - с 00:00 до 5:00, кроме Очаковского городского территориального общества, там с 23:00 до 05:00;
- Одесская область – с 00:00 до 5:00;
- Полтавская область - 00:00 до 4:00;
- Ровенская область – с 00:00 до 5:00;
- Сумская область – с 23:00 до 4:00;
- Тернопольская область – с 00:00 до 5:00;
- Харьковская область – с 23:00 до 5:00
- Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00;
- Черкасская область – с 00:00 до 4:00;
- Черновицкая область – с 00:00 до 4:00;
- Черниговская область – с 00:00 до 4:00.