Важливо, що до понеділка, 18 вересня, комендантська година на Херсонщині тривала 8 годин – від 21:00 до 06:00. Відповідне рішення про її продовження ухвалили в Раді оборони області.
До теми Де та скільки в Україні триває комендантська година
Оновлення комендантської години на Херсонщині
Власне, тепер комендантська година триватиме у Херсонській області від 20:00 до 06:00. Пересуватися у цей час містом та регіоном, загалом перебувати на вулицях населених пунктів суворо заборонено.
На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Також змінюємо тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00,
– повідомляв голова ОВА Олександр Прокудін ще 14 вересня.
Окрім того, тоді він констатував, що відбувається робота над унеможливленням енергетичного колапсу в області. Разом з тим Херсон та регіон готуються до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час осінньо-зимового періоду.
Скільки триває комендантська година в інших регіонах
- місто Київ та область – з 00:00 до 5:00;
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
- Волинська область – з 00:00 до 5:00;
- Дніпропетровська область – з 00:00 до 5:00 (за винятком деяких районів);
- Донецька область – з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
- Кіровоградська область – з 00:00 до 4:00;
- Луганська область – з 21:00 до 5:00;
- Львівська область – з 00:00 до 5:00;
- Миколаївська область – з 00:00 до 5:00, окрім Очаківської міської територіальної громади, там з 23:00 до 05:00;
- Одеська область – з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область – 00:00 до 4:00;
- Рівненська область – з 00:00 до 5:00;
- Сумська область – з 23:00 до 4:00;
- Тернопільська область – з 00:00 до 5:00;
- Харківська область – з 23:00 до 5:00
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
- Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 4:00;
- Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.