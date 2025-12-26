Будет ли в Украине комендантский час на Новый год
- В Украине на Новый год не планируют отменять комендантский час из-за угрозы российских атак.
- В центральных и западных областях комендантский час действует с 00:00 до 05:00, тогда как в южных и восточных областях может начинаться раньше, в зависимости от близости к фронту.
Почти во всех регионах Украины ввели комендантский час после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Угрозы российских атак остаются актуальными даже в новогоднюю ночь, поэтому ограничения отменять не планируют.
Об этом рассказывает 24 Канал. Комендантского часа нет только в одном регионе Украины – на Закарпатье.
Что известно о комендантском часе на Новый год?
В центральных и западных областях не планируют менять комендантский час в новогоднюю ночь. Актуальное время комендантского часа для областей Украины по состоянию на конец 2025 года:
- Киев и Киевская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
В Киевской городской военной администрации подтвердили, что вопрос пересмотра режима комендантского часа пока не рассматривали.
Вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и на 1 января не поднимался. Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись,
– заявили там.
- Львовская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. Во Львовской областной военной администрации сообщили, что пока менять время действия комендантского часа не планируют.
- Винницкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Волынская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Житомирская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Ивано-Франковская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Тернопольская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Хмельницкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Ровенская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
В южных и восточных областях ситуация отличается в зависимости от региона:
- Одесская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Николаевская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. В прифронтовых районах (например, Очаков) может начинаться раньше (23:00).
- Харьковская область: Комендантский час действует с 23:00 до 05:00.
- Сумская область: Комендантский час действует с 23:00 до 05:00.
- Запорожская область (область): Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. В городе Запорожье и районе: 23:00 – 05:00.
- Донецкая область: Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. Время может меняться в отдельных прифронтовых громадах.
- Луганская область: Комендантский час действует с 21:00 до 05:00.
- Херсонская область: Комендантский час действует с 20:00 до 06:00. Самые строгие ограничения из-за близости к линии фронта.
В центральных и северных областях другой график:
- Днепропетровская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.
- Кировоградская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.
- Полтавская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.
- Черкасская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.
- Черновицкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.
- Черниговская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Во время воздушной тревоги необходимо взять документы и пройти в ближайшее укрытие, а в целом передвижение возможно только при наличии спецпропусков.
Будет ли свет на Новый год?
Нардеп Сергей Нагорняк считает, что в новогоднюю ночь украинцы, вероятно, будут со светом. В праздничные и выходные дни потребление электроэнергии обычно становится меньше. В этот период промышленность почти не работает. По крайней мере, как добавил нардеп, так было в мирное время.
В то же время он отметил, что ситуация все же будет зависеть от погоды и стратегии России. Оккупанты могут осуществить новые атаки на энергетическую инфраструктуру.