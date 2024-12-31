На Новый год 2025 в Украине комендантский час останется без изменений, в частности в Киеве. В Закарпатской области комендантский час не будет действовать, это единственный регион, где отменяют ограничения, передает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

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Что ждет нарушителей комендантской в новогоднюю ночь

Ахрамеев намекнул, что в новогоднюю ночь не стоит надеяться, что нарушение комендантского часа останется незамеченным. По его словам, с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления.

Все наряды будут соответственно реагировать на пребывание лиц на улице в запрещенное время.

Чиновник заявил, что правоохранители с пониманием будут относиться к уважительным причинам, которые заставили человека оказаться на дворе ночью.

Нарушителей будут задерживать и доставлять в отделение для выяснения. Впрочем, наказание за нарушение комендантского часа не предусмотрено.