На Новий рік 2025 в Україні комендантська година залишиться без змін, зокрема в Києві. У Закарпатській області комендантська година не діятиме, це єдиний регіон, де скасуюють обмеження, передає 24 Канал із посилання на заяву очільника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону.

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Що чекає на порушників коменданської у новорічну ніч

Ахрамєєв натякнув, що у новорічну ніч не варто сподіватися, що порушення комендантської години залишиться непоміченим. За його словами, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення.

Усі наряди будуть відповідно реагувати на перебування осіб на вулиці у заборонений час.

Посадовець заявив, що правоохоронці із розумінням ставитимуться до поважних причин, які змусили людину опинитися на дворі уночі.

Порушників затримуватимуть й доставлятимуть до відділення для з'ясування. Втім, покарання за порушення комендантської години не передбачене.