У багатьох країнах Новий рік за нашим часом настане вже 1 січня. Загалом Новий рік на планеті триває 26 годин. Про це пише 24 Канал.

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Хто першим зустрічає Новий рік

Найпершими це свято вже зустріли жителі острова Кіритіматі, який ще відомий як острів Різдва. Він розташований у Республіці Кірибаті та живе у часовому поясі UTC+14.

Цікаво, що у Республіці Кірибаті є три часових пояси. Тож деякі жителі республіки зустрічатимуть Новий рік на 1 або на 2 години пізніше.

Цікаво. Різниця в часі між Україною та Кіритіматі – 12 годин. Тобто місцеві жителі відзначають Новий рік на 12 годин раніше.

Слідом за островом Кіритіматі, Новий рік зустрінуть острови Тонга та Чатем, які неподалік від Нової Зеландії.

Тим часом останніми Новий рік зустрінуть незаселені острови Бейкер і Хоуленд, які підпадають під часовий пояс UTC-12. Перед ними – Американське Самоа, яке живе у часовому поясі UTC-11.



Україна перша в Європі зустрічає Новий рік / Pexels

Порядок святкування Нового року в різних країнах

Острів Різдва (Кіритіматі) – UTC+14;

Самоа, Тонга, частина Кірибаті – UTC+13;

Нова Зеландія (враховуючи острови Чатем) – UTC+12:45;

Фіджі, Маршаллові острови – UTC+12;

Східна Австралія (Сідней, Мельбурн) – UTC+11;

Японія, Корея, частина Росії (Владивосток) – UTC+9;

Китай, Сингапур, Філіппіни – UTC+8;

Таїланд, В'єтнам, Камбоджа – UTC+7;

Бангладеш – UTC+6;

Індія, Шрі-Ланка – UTC+5:30;

Пакистан – UTC+5;

Росія (Москва), Туреччина, Саудівська Аравія – UTC+3;

Україна, Естонія, Латвія, Фінляндія, Молдова, Румунія, Греція, Болгарія, Єгипет – UTC+2;

Польща, Центральна Європа – UTC+1;

Велика Британія, Португалія – UTC+0;

Бразилія, Аргентина – UTC-3;

Східна Канада (Ньюфаундленд) – UTC-3:30;

США (Нью-Йорк), Центральна Канада – UTC-5;

Захід США (Каліфорнія) – UTC-8;

Гаваї – UTC-10;

Американське Самоа – UTC-11;

Бейкер та Хауленд (США) – UTC-12.

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