Традиції святкування Нового року в різних країнах відрізняються. Однак всіх об'єднує спільна мета – щоб у наступному році все було добре. Про це пише 24 Канал.

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Як відрізняються новорічні традиції в різних країнах

Україна

В Україні люблять накривати пишні столи на Новий рік – так, щоб вони ломилися від страв. Головний напій цього свята, звісно ж, шампанське. Це свято зустрічають у компанії родини або друзів.

Українці часто загадують бажання під бій курантів, випиваючи келих шампанського. Однак у деяких родинах бажання записують на листочок, який потім спалюють, а попіл висипають у напій.

Також цікаво, що деякі люди дотримуються китайських прикмет. До прикладу, одягаються або вбирають ялинку в певний колір, який символізує рік за китайським календарем.

Найприємніше, що після переходу на новоюліанський календар усі традиції, яких дотримувалися українці на так званий "Старий Новий рік", тобто Маланку, знову стали просто новорічними.

Зокрема тепер саме в період 31 січня українці щедрують та водять козу, як було колись.



Щедруйте, відзначайте Маланку – не забувайте справжні новорічні українські традиції / Ukraїner

Маланка під Новий рік також цілу ніч водиться по вулицях, скаче та пританцьовує під пісні або музику. Але пісні тоді співаються особливі, відомі під назвою "щедрівок", бо в цих піснях бажають господареві "щедрого" року на все, що є в господарстві,

– "Подільські єпархіальні вісті", 1887 рік.

У давнину переодягнені щедрувальники також йшли на роздоріжжя палити Дідуха, який стояв у хаті від Святого вечора, а потім стрибали через багаття. Це для того, щоб очистити від спілкування з нечистою силою.

Також дівчата часто ворожили у цю загадкову ніч. А ще вважається, що не варто в ці дні давати або брати що-небудь у борг, щоб весь рік так не пройшов. Також не заведено виносити сміття, бо "так можна винести все щастя з дому".

Японія

У Японії замість галасливих вечірок люди прагнуть провести Новий рік у спокої. Перед святом там заведено прибирати дім, щоб очистити його від старої енергії.

Вночі дзвони у храмах дзвонять 108 разів, символізуючи очищення від гріхів.

Китай

Головна відмінність полягає у тому, що китайський Новий рік залежить від місячного календаря (зазвичай він припадає на кінець січня або початок лютого).

Перед святом люди прикрашають будинки червоними ліхтариками та паперовими виробами, й дарують одне одному червоні конверти (хунбао) з грошима для удачі.

Також Новий рік у Китаї не обходиться без феєрверків і танців драконів, які символізують боротьбу зі злими духами.



Новий рік у Китаї / Unsplash

Італія

Італійці перед святом викидають старі речі, щоб "звільнити місце" для нового. На Новий рік на столі обов'язково має бути лентіччє (сочевиця), яка символізує гроші. Під бій курантів усі цілуються як знак щастя і дружби.

США

Американці також гучно гуляють на Новий рік: організовують масові вечірки, святкові паради й шоу. У багатьох домах популярні феєрверки й тости з шампанським.

Однак справді знаковою та традиційною подією є падіння кришталевої кулі на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це дійство транслюють по телебаченню та на онлайн-платформах.

Іспанія

В Іспанії під час бою курантів потрібно з’їсти 12 виноградин – по одній на кожен удар, після чого загадати бажання.

Також там популярна традиція одягати червону білизну – вважається, що так можна притягнути удачу.

Франція

Французький новий рік чимось схожий на американський – там також святкують в колі друзів із феєрверками та вечірками.

Традиційний напій – шампанське. А господині готують страви з традиційної французької кухні: устриці, фуа-гра та десертний торт "Бюш".



У Франції на новий рік теж п'ють шампанське / Pexels

Греція

У Греції на Новий рік печуть спеціальний пиріг – василопіту, всередину якого кладеться монета. Людина, яка знайде монету, матиме удачу весь рік.

Після бою курантів греки грають в азартні ігри на гроші, що символізує щастя в фінансах.