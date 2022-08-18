Сайт 24 канала разбирался, могут ли отменить комендантский час в Киеве, при каких условиях это сделают и когда этого ожидать.

Читайте Когда продолжат военное положение и мобилизацию в Украине: эксперты разъяснили нюансы

Петиция за уменьшение продолжительности комендантского часа в Киеве уже набрала необходимое количество голосов и в ближайшее время будет рассмотрена столичными властями. Комендантский час будет действовать с 1:00 до 5:00 утра в случае одобрения предложения, которое в рекордно короткий срок собрало необходимое количество голосов.

Могут ли отменить комендантский час в Киеве

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, напомнил, что сейчас в Украине только в Закарпатской области нет комендантского часа. Во всех остальных – ограничения действуют.

Комендантский час в Киеве не будет отменен в ближайшее время. Власти боятся активизации ДРГ в столице, которые могут совершать атаки на правительственные учреждения, покушаться на государственных деятелей, устраивать диверсии и т.д. Поэтому в Киеве комендантский час будет отменен в последнюю очередь. Кроме борьбы с ДРГ, комендантский час необходим для выявления корректировщиков огня, недопущения акций протеста, ограничения передвижения населения и т.д. Скорее всего, комендантский час в Киеве, южных и восточных областях будет продолжаться до победы,

– объяснил эксперт.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, отметила, что Киев является центром принятия решений. Сейчас в Киеве сосредоточены все власти страны: в штатном режиме работает Офис Президента Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, все правоохранительные органы и т.д. Фактически Киев – это город, который "привлекает" диверсионные группы.

Люди даже представить не могут сколько благодаря комендантскому часу было ликвидировано ДРГ, пытавшихся совершить нападения на правительственный квартал, спальные районы города. А потому жителям столицы все же придется планировать свой досуг с учетом комендантского часа. И это вполне оправданная цена для нашей победы,

– отметила Монастырская.

Киев больше всего привлекает ДРГ / Axed

Она добавила, что комендантский час может быть упразднен только тогда, когда отпадет опасность со стороны деятельности диверсионных групп, а это произойдет, когда Украина победит в войне.

Анна Даниэль, адвокат, объяснила, что в нынешних условиях полномасштабной военной агрессии и военного положения, учитывая, что наша столица – Киев – город-миллионник, в который ежедневно возвращаются люди, имеется высокая вероятность проникновения диверсионно-разведывательных групп, ведь здесь расположены важные административные здания.

Также по теме В Киеве могут сократить продолжительность комендантского часа

Учитывая хотя бы вышеприведенное и много других факторов, о которых мы даже можем не догадываться, комендантский час необходим для безопасности жителей столицы, бесперебойной безопасной работы ключевых государственных учреждений и создания комфортных условий работы для наших спецслужб. Поэтому, думаю, что в столице он будет действовать до нашей победы. Это будет решать военное командование конкретно по каждой области в зависимости от ситуации на конкретно определенной территории, с учетом рисков безопасности,

– объяснила Даниэль.

Почему нужен комендантский час

Анна Даниэль добавила, что согласно требованиям законодательства, введение комендантского часа осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка.

Так что, если по мнению военного командования или военной администрации перечисленные угрозы исчезнут, то вероятность отмены комендантского в определенных областях существует,

– уточнила специалист.

В судах часто наказывают нарушителей комендантского часа.

Она добавила, что сейчас комендантский час нужен для обеспечения безопасности граждан, государства, общественного порядка.

Анализируя судебную практику, могу сказать, что суды принимают решение не в пользу нарушителей комендантского часа, а наоборот – признают их виновными и назначают административное взыскание в виде штрафа! Итак, будем законопослушными и придерживаемся комендантского часа сколько потребуется, возможно, вплоть до победы,

– подытожила эксперт.

Также интересно – путин точно в отчаянии, он хотел бы все переиграть, – военный обозреватель: смотрите видео