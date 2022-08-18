Сайт 24 каналу розбирався, чи можуть скасувати комендантську годину у Києві, за яких умов це зроблять так коли цього очікувати.

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Петиція за зменшення тривалості комендантської години у Києві вже набрала необхідну кількість голосів і найближчим часом буде розглянута столичною владою. Комендантська година діятиме з 1:00 до 5:00 ранку у разі схвалення пропозиції, яка у рекордно короткий строк зібрала необхідну кількість голосів.

Чи можуть скасувати комендантську годину у Києві

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, нагадав, що зараз в Україні лише в Закарпатській області немає комендантської години. В усіх інших – обмеження діють.

Комендантську годину в Києві не скасують найближчим часом. Влада боїться активізації ДРГ в столиці, які можуть вчиняти атаки на урядові установи, здійснювати замахи на державних діячів, влаштовувати диверсії тощо. Тому в Києві комендантську годину скасують в останню чергу. Крім боротьби з ДРГ, комендантська година потрібна для виявлення коригувальників вогню, недопущення акцій протесту, обмеження пересування населення тощо. Швидше за все комендантська година в Києві, південних та східних областях буде тривати до перемоги,

– пояснив експерт.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, зауважила, що Київ є центром прийняття рішень. Наразі в Києві зосереджена вся влада країни: в штатному режимі працює Офіс Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, всі правоохоронні органи тощо. Фактично, Київ – це місто, яке "приваблює" диверсійні групи.

Люди навіть уявити не можуть скільки завдяки комендантській годині було ліквідовано ДРГ, які намагались вчинити напади на урядовий квартал, спальні райони міста. А тому мешканцям столиці все ж таки ще доведеться планувати своє дозвілля з урахуванням комендантської години. І це є цілком виправданою ціною для нашої перемоги,

– зазначила Монастирська.

Київ найбільше приваблює ДРГ / Axed

Вона додала, що комендантська година може бути скасована лише тоді, коли відпаде небезпека з боку діяльності диверсійних груп, а це відбудеться, коли Україна переможе у війні.

Анна Даніель, адвокатка, пояснила, що в нинішніх умовах повномасштабної військової агресії та воєнного стану, зважаючи на те, що наша столиця – Київ – місто-мільйонник, до якого щодня повертаються люди, наявна висока ймовірність проникнення диверсійно-розвідувальних груп, адже тут розташовані важливі адміністративні будівлі.

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Враховуючи хоча б вищенаведене й багато інших факторів, про які ми навіть можемо не здогадуватися, комендантська година є необхідною для безпеки мешканців столиці, безперебійної безпечної роботи ключових державних установ та створення комфортних умов роботи для наших спецслужб. Тож, думаю, що у столиці, вона діятиме аж до нашої перемоги. Це вирішуватиме військове командування конкретно по кожній області в залежності від ситуації на конкретно визначеній території, з урахуванням безпекових ризиків,

– пояснила Даніель.

Чому потрібна комендантська година

Анна Даніель, додала, що згідно з вимогами законодавства, запровадження комендантської години здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку.

Тож, якщо на думку військового командування або військової адміністрації перелічені загрози зникнуть, то ймовірність скасування комендантської у певних областях існує, – уточнила фахівчиня.

У судах часто карають порушників комендантської години / prm.ua

Вона додала, що зараз комендантська година потрібна для забезпечення безпеки громадян, держави, громадського порядку.

Аналізуючи судову практику, можу сказати, що наразі суди ухвалюють рішення не на користь порушників комендантської години, а навпаки – визнають їх винними й призначають адміністративне стягнення у виді штрафу! Тож, будьмо законослухняними й дотримуймось комендантської години скільки буде потрібно, можливо аж до перемоги,

– підсумувала експертка.

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