Сайт 24 каналу розповідає, яких заяв чекати від уряду та від чого залежить, буде продовжена мобілізація чи ні.

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Все залежить від обстановки на фронті

На Сході та Півдні України досі точаться важкі бої, окупанти намагаються захоплювати міста та села й винищують все на своєму шляху. За офіційними даними Міністерства оборони, зараз Україну захищають понад 700 тисяч воїнів, але якщо ситуація загостриться, цього буде недостатньо.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, наголосила, що прогнозувати розширення мобілізації наразі важко, беручи до уваги, наскільки швидко та непередбачувано розвиваються події на передовій.

12 серпня Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні на 90 діб (з 23 серпня) – до 21 листопада.

Верховна Рада може ухвалити відповідне рішення вже найближчими днями, адже згідно з прогнозами, адже війна може тривати до кінця 2022 року.

Якщо до 23 серпня активна фаза бойових дій не завершиться, після 23 серпня буде актуальною пролонгація загальної мобілізації,

– додала Монастирська.

Воєнний стан та мобілізацію можуть продовжити / Колаж 24 каналу

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Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, переконані, що поки зарано говорити про те, що ж буде після 23 серпня.

Якщо Україна продовжить визволяти свої території, то збільшена кількість військових стане необхідністю. Таким чином, продовження мобілізації є вірогідним сценарієм. Але уявіть, що російські війська вдасться витіснити на межі 23 лютого 2022 року до кінця серпня? У такому разі продовження мобілізації не буде,

– припустили експерти.

Питання щодо мобілізації залежатиме від ситуації на фронті / Getty Images

​Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", наголосила, що питання про продовження мобілізації є риторичним, однак, вона припустила, що воєнний стан та мобілізацію продовжать, адже захисникам, які зараз на передовій, потрібен буде відпочинок та ротація, а про закінчення війни поки що говорити зарано.

Саме тому існуватиме необхідність у формуванні нових військових підрозділів, певних резервів, а тому окремі військовозобов'язані ще можуть бути призвані на службу у зв'язку з мобілізацією,

– зауважила Аніщенко.

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