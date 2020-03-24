В каких странах действует комендантский час из-за коронавируса: инфографика

В Украине ходят слухи о введении комендантского часа. Однако даже, если введут чрезвычайное положение, ЧП по техногенной или биологической причине – не предусматривает введения комендантского часа. Хотя такое ограничение уже действует в ряде стран.

В Миздраве и МВД поддерживают идею введения чрезвычайного положения. О том, по данным наших источников, пока нет достаточного количества нардепов, которые готовы поддержать жесткие меры.

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В каких странах ввели комендантский час

В некоторых странах введен жесткий комендантский час. То есть в определенный период времени на улице запрещено находиться любому.

Например, на севере Италии с 10 марта запретили находиться и передвигаться по улице с 6 вечера. Если человек без уважительной причины перемещается по территории страны она заплатит 206 евро штрафа. А в случае ложной информации о перемещении – итальянцам грозит лишение свободы до 6 лет.

В Египте запрещается выходить в промежутке с 19:00 до 6:00, даже за товарами первой необходимости. В стране такие ограничения будут действовать до 7 апреля.

Суровая комендантский час действует в таких странах:

Италия;

Иордания;

Тунис;

Саудовская Аравия;

Доминиканская Республика;

Египет;

Шри-Ланка.

В городе Манила, Филиппины, с 15 марта запретили перемещение по улицам с 20:00 до 5:00. Но в Маниле позволяют выходить в запретную час, если человек направляется к врачу, или в магазин или аптеку.

Выходить при необходимости в комендантский час разрешили также в Греции.



Где уже действует комендантский час из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Что такое комендантский час? Комендантский час – это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.



Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.

Внедрение комендантского часа предусматривает: