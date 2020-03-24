В каких странах действует комендантский час из-за коронавируса: инфографика
В Украине ходят слухи о введении комендантского часа. Однако даже, если введут чрезвычайное положение, ЧП по техногенной или биологической причине – не предусматривает введения комендантского часа. Хотя такое ограничение уже действует в ряде стран.
В Миздраве и МВД поддерживают идею введения чрезвычайного положения. О том, по данным наших источников, пока нет достаточного количества нардепов, которые готовы поддержать жесткие меры.
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В каких странах ввели комендантский час
В некоторых странах введен жесткий комендантский час. То есть в определенный период времени на улице запрещено находиться любому.
Например, на севере Италии с 10 марта запретили находиться и передвигаться по улице с 6 вечера. Если человек без уважительной причины перемещается по территории страны она заплатит 206 евро штрафа. А в случае ложной информации о перемещении – итальянцам грозит лишение свободы до 6 лет.
В Египте запрещается выходить в промежутке с 19:00 до 6:00, даже за товарами первой необходимости. В стране такие ограничения будут действовать до 7 апреля.
Суровая комендантский час действует в таких странах:
- Италия;
- Иордания;
- Тунис;
- Саудовская Аравия;
- Доминиканская Республика;
- Египет;
- Шри-Ланка.
В городе Манила, Филиппины, с 15 марта запретили перемещение по улицам с 20:00 до 5:00. Но в Маниле позволяют выходить в запретную час, если человек направляется к врачу, или в магазин или аптеку.
Выходить при необходимости в комендантский час разрешили также в Греции.
Где уже действует комендантский час из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
Что такое комендантский час? Комендантский час – это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.
Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.
Внедрение комендантского часа предусматривает:
- усиленное патрулирование и охрана соответствующих объектов;
- введение пропускного режима (передвигаться по улицам только с соответствующим пропуском).