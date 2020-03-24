У яких країнах діє комендантська година через коронавірус: інфографіка

В Україні ходять чутки про введення комендантської години. Однак навіть, якщо введуть надзвичайний стан, НС через техногенну чи біологічну причину – не передбачає введення комендантської години. Хоча таке обмеження вже діє в ряді країн.

У МОЗ і МВС підтримують ідею запровадження надзвичайного стану. Про те, за даними наших джерел, поки немає достатньої кількості нардепів, які готові підтримати жорсткі міри.

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В яких країнах запровадили комендантську годину

У деяких країнах запровадженна жорстка комендантська година. Тобто у певний період часу на вулиці заборонено перебувати будь-кому.

Наприклад, на півночі Італії з 10 березня заборонили перебувати та пересуватись вулицею з 6 вечора. Якщо людина без поважної причини переміщається територією країни вона заплатить 206 євро штрафу. А у разі неправдивої інформації про переміщення – італійцям загрожує позбавлення волі до 6 років.

В Єгипті забороняється виходити в проміжку з 19:00 до 6:00, навіть за товарами першої необхідності. В країні такі обмеження будуть діяти до 7 квітня.

Сувора комендантська година діє в таких країнах:

Італія;

Йорданія;

Туніс;

Саудівська Аравія;

Домініканська Республіка;

Єгипет;

Шрі-Ланка.

У місті Маніла, Філіппіни, з 15 березня заборонили переміщення вулицями з 20:00 до 5:00. Але у Манілі дозволяють виходити в заборонену годину, якщо людина прямує до лікаря, або в магазин чи аптеку.

Виходити за потреби у комендантську годину дозволили також у Греції.



Де вже діє комендантська година через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що таке комендантська година? Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.



Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

Впровадження комендантської години передбачає: