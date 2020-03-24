17:09
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У яких країнах діє комендантська година через коронавірус: інфографіка

      -
      Чи введуть в Україні комендантську годину / 24tv.ua

      В Україні ходять чутки про введення комендантської години. Однак навіть, якщо введуть надзвичайний стан, НС через техногенну чи біологічну причину – не передбачає введення комендантської години. Хоча таке обмеження вже діє в ряді країн.

      У МОЗ і МВС підтримують ідею запровадження надзвичайного стану. Про те, за даними наших джерел, поки немає достатньої кількості нардепів, які готові підтримати жорсткі міри.

      Читайте також Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка

      В яких країнах запровадили комендантську годину

      У деяких країнах запровадженна жорстка комендантська година. Тобто у певний період часу на вулиці заборонено перебувати будь-кому.

      Наприклад, на півночі Італії з 10 березня заборонили перебувати та пересуватись вулицею з 6 вечора. Якщо людина без поважної причини переміщається територією країни вона заплатить 206 євро штрафу. А у разі неправдивої інформації про переміщення – італійцям загрожує позбавлення волі до 6 років. 

      В Єгипті забороняється виходити в проміжку з 19:00 до 6:00, навіть за товарами першої необхідності. В країні такі обмеження будуть діяти до 7 квітня. 

      Сувора комендантська година діє в таких країнах:

      • Італія;
      • Йорданія;
      • Туніс;
      • Саудівська Аравія;
      • Домініканська Республіка;
      • Єгипет;
      • Шрі-Ланка.

      У місті Маніла, Філіппіни, з 15 березня заборонили переміщення вулицями з 20:00 до 5:00. Але у Манілі дозволяють виходити в заборонену годину, якщо людина прямує до лікаря, або в магазин чи аптеку.

      Виходити за потреби у комендантську годину дозволили також у Греції.


      Де вже діє комендантська година через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Що таке комендантська година? Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

      Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу. 

      Впровадження комендантської години передбачає:

      • посилене патрулювання й охорона відповідних об'єктів;
      • запровадження перепусткового режиму (пересуватись вулицями тільки за відповідною перепусткою).
      Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Надзвичайний стан в Україні 2020 Туніс Саудівська Аравія Йорданія Єгипет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:04 Пережити карантин: як держава може підтримати український бізнес
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 17:00 Що буде після коронавірусу?
      Валерій Пекар
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 16:07 Коломойському немає що втрачати: сценарій олігарха небезпечний для України
      Сергій Лещенко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук