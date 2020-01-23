Комик, известный шутками о Путине, сбежал из России: что известно

Российский стендап-комик Александр Долгополов покинул страну из опасений за собственную безопасность. Он известен своими шутками относительно президентства Владимира Путина и христианства.

О том, что мужчина сбежал из России, сообщает BBC News.

Обратите внимание: Осужденная в России израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры... Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме? Это вообще безумие,

– заявил комик.

Он добавил, что напуган до смерти. О месте своего пребывания пока не сообщает. Боится, что это усложнит его положение. Вернуться обещает, как только появятся гарантии, что его не посадят за убеждения.

Россиянин также опубликовал фото в инстаграме, подписав его: "Мы приехали! Мы в безопасности. Спасибо всем за поддержку!"

Что известно об Александре Долгополове