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      Комик, известный шутками о Путине, сбежал из России: что известно

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      Российский комик покинул страну / https://rtvi.com/

      Российский стендап-комик Александр Долгополов покинул страну из опасений за собственную безопасность. Он известен своими шутками относительно президентства Владимира Путина и христианства.

      О том, что мужчина сбежал из России, сообщает BBC News.

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      Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры... Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме? Это вообще безумие,
      – заявил комик.

      Он добавил, что напуган до смерти. О месте своего пребывания пока не сообщает. Боится, что это усложнит его положение. Вернуться обещает, как только появятся гарантии, что его не посадят за убеждения.

      Россиянин также опубликовал фото в инстаграме, подписав его: "Мы приехали! Мы в безопасности. Спасибо всем за поддержку!"

      Что известно об Александре Долгополове

      • 25-летний комик бежал из России после того, как узнал, что полиция расследует видео его выступлений.
      • Власти России заявили, что на мужчину жалуются. Мол, комик оскорбляет чувства верующих.
      • Одна из шуток Долгополова о Путине: "Наше население разделилось на два лагеря. С одной стороны оказались те, кто поддерживает Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы".

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики
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