Комик, известный шутками о Путине, сбежал из России: что известно
Российский стендап-комик Александр Долгополов покинул страну из опасений за собственную безопасность. Он известен своими шутками относительно президентства Владимира Путина и христианства.
О том, что мужчина сбежал из России, сообщает BBC News.
Обратите внимание: Осужденная в России израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании
Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры... Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме? Это вообще безумие,
– заявил комик.
Он добавил, что напуган до смерти. О месте своего пребывания пока не сообщает. Боится, что это усложнит его положение. Вернуться обещает, как только появятся гарантии, что его не посадят за убеждения.
Россиянин также опубликовал фото в инстаграме, подписав его: "Мы приехали! Мы в безопасности. Спасибо всем за поддержку!"
Что известно об Александре Долгополове
- 25-летний комик бежал из России после того, как узнал, что полиция расследует видео его выступлений.
- Власти России заявили, что на мужчину жалуются. Мол, комик оскорбляет чувства верующих.
- Одна из шуток Долгополова о Путине: "Наше население разделилось на два лагеря. С одной стороны оказались те, кто поддерживает Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы".