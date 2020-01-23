Комік, відомий жартами про Путіна, втік з Росії: що відомо

Російський стендап-комік Олександр Долгополов залишив країну через побоювання за власну безпеку. Він відомий своїми жартами щодо президентства Володимира Путіна та християнства.

Про те, що чоловік втік з Росії, повідомляє BBC News.

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Я простий хлопець. Розповідаю анекдоти, читаю комікси й граю у відеоігри… Як таке можливо, щоб я опинився у в'язниці? Це взагалі безумство,

– заявив комік.

Він додав, що наляканий до смерті. Про місце свого перебування наразі не повідомляє. Боїться, що це ускладнить його становище. Повернутися обіцяє, щойно з'являться гарантії, що його не ув'язнять за переконання.

Росіянин також опублікував фото в інстаграмі, підписавши його: "Ми приїхали! Ми в безпеці. Дякую всім за підтримку!"

Що відомо Про Олександра Довгополова