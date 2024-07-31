Во время слушаний на комитете Сената по вооруженным силам 30 июля представители комиссии рассказали, что сейчас современный мир на пороге третьей мировой войны. По их словам, предотвратить ее можно только подготовившись к ней, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мирный "план Джонсона – Трампа" и окончание войны: на каких условиях и что с ним не так

Что говорят в США об угрозе новой войны

Заместитель председателя Комиссии по стратегии нацобороны США Эрик Эдельман в своем докладе заявил, что серьезным стратегическим сдвигом является партнерство, которое возникло между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

По словам Эдельмана, США это не полностью учли в своем оборонном планировании.

Существует потенциальная вероятность войны в ближайшей перспективе, а также вероятность того, что мы ее проиграем,

– сказал Эрик Эдельман.

Он объяснил, что партнерство между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей делает эти страны потенциально сильнее в военном, экономическом и дипломатическом плане. Также это может ослабить имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с ними.

"Это увеличивает вероятность того, что будущий конфликт, например, в Индо-Тихоокеанском регионе, распространится на другие территории, и что мы окажемся в глобальной войне, которая будет иметь масштабы Второй мировой", – сказал чиновник.

Также заместитель председателя комиссии добавил, что Китай во многих вопросах опережает США. Так, в Штатах самая сильная армия в мире, однако за 1600 километров от побережья Китая Вашингтон теряет свое военное доминирование и может проиграть этот конфликт.

Смотрите также Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и вмешается ли Турция

Эдельман добавил, что Кремль восстановил оборонно-промышленную базу после вторжения в Украину гораздо быстрее, чем ждали. По словам чиновника, Путин рад дестабилизировать мир, чтобы только восстановить Россию как "великую державу".