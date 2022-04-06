Некоторые международные организации продолжают бояться Россию и играть по правилам оккупантов. К их списку присоединилась ПАЧЭС.

Читайте также США ввели санкции против дочерей Путина, жены и дочери Лаврова и членов Совбеза

Отказ обсуждать украинских беженцев

На заседании ПАЧЭС председательствовала Россия. По этой причине комитет решил не обсуждать главный вопрос повестки дня "Социальные последствия кризиса, вызванного потоком беженцев, в государствах-членах ПАЧЭС". Председательство агрессора в ПАЧЭС завершается в июне этого года, потому до этого момента вопрос не будет рассматриваться.

В то же время руководительница Постоянной делегации ВР Украины в ПАЧЭС Анна Пуртова подчеркнула, что больше 4 миллионов украинцев из-за нападения России были вынуждены стать беженцами. Она пригласила всех в Украину, чтобы наглядно показать преступления России в Буче и других городах.

Кроме того, она заявила, что организации не могут продолжать работать в стиле "business as usual", поэтому Россию нужно исключить из ОЧЭС и ее Парламентской ассамблеи.

Смотрите также – США вводят санкции против дочерей Путина и чиновников РФ