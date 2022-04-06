Деякі міжнародні організації продовжують боятися Росію та грати за правилами окупантів. До їх списку долучилася ПАЧЕС.

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Відмова обговорювати українських біженців

На засіданні ПАЧЕС головувала Росія. З цієї причини комітет вирішив не обговорювати головне питання порядку денного "Соціальні наслідки кризи, викликаної потоком біженців, у державах-членах ПАЧЕС". Головування агресора у ПАЧЕС завершується у червні цього року, тож до цього моменту питання не розглядатимуть.

Натомість керівниця Постійної делегації ВР України в ПАЧЕС Анна Пуртова наголосила, що понад 4 мільйони українців через напад Росії були змушені стати біженцями. Вона запросила усіх до України, щоб наочно показати злочини Росії в Бучі та інших містах.

Окрім того вона заявила, що організаії не можуть продовжувати працювати у стилі "business as usual", тому Росію треба виключити з ОЧЕС та її Парламентської асамблеї.

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