Во время заседания Комитет дал слово министру культуры Александру Ткаченко и рассмотрел его заявление об отставке. Об этом пишет 24 канал.
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Комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко
Ткаченко предложили отчитаться о работе Минкульта за 3 года. Министр сказал, что за время войны удалось "достаточно сильно интегрироваться в международные европейские структуры", и он хотел бы, чтобы эти наработки не исчезли.
Также он заявил, что министерство культуры работало над сохранением культурного наследия Украины. Также он заявил, что предусмотрены "определенные шаги" по информационной безопасности и экспорту наследия.
Представители комитета говорили, что им грустно от того, что Ткаченко собирается уходить в отставку и, мол, нынешняя дискуссия по поводу финансирования культуры "неправильна", потому что развитие культуры важно всегда. Следует отметить, что при этом комитет почти не обсуждал целесообразность использования средств. К примеру, разговор о 33 миллионах на сериал о Поворознюке аккуратно "свернули", сойдясь на том, что важно снимать украинские сериалы и кино.
В итоге комитет большинством голосов не поддержал отставку Александра Ткаченко. В то же время вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.
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За отставку Ткаченко проголосовали:
- Николай Княжицкий,
- Владимир Вятрович,
- София Федина,
- Гео Лерос,
Все остальные члены комитета были против.