К слову, Ткаченко подал заявление на увольнение в ночь на 21 июля. Он заявил, что принял это решение из-за волны недопонимания по поводу важности культуры во время войны.

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В Раде получили заявление Ткаченко

Заявление от Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе поступило в Раду после обеда 21 июля.

Как сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.



Заявление об увольнении от Ткаченко / Фото Верховная Рада

К слову, в вечернем обращении Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры. Президент Украины подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны все средства государства должны идти на защиту от захватчиков.

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